NATO Zirvesi Öncesi Güvenlik Tedbirleri Artırıldı - Son Dakika
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NATO Zirvesi Öncesi Güvenlik Tedbirleri Artırıldı

NATO Zirvesi Öncesi Güvenlik Tedbirleri Artırıldı
05.07.2026 14:10
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Ankara'da NATO Zirvesi için 56 bin güvenlik personeliyle asayiş ve trafik denetimleri yapılıyor.

Başkentte düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirleri çerçevesinde polis ekipleri tarafından asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

Başkent'te 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Zirve kapsamında kent genelinde 49 bin polis ve 7 bin jandarma olmak üzere yaklaşık 56 bin güvenlik personeli görev yapacak.

Alınan tedbirler kapsamında Mevlana Bulvarı'nda polis ekiplerince kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Trafik, asayiş ve yunus polis ekiplerinin katıldığı uygulamalarda araçlar durdurularak sürücülerin ehliyetleri ile yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Denetimlerde sürücü ve yolcuların üst aramaları yapılırken, araçların iç bölümleri ile bagajları da detaylı şekilde incelendi. Polis ekiplerinin, NATO Zirvesi boyunca başkent genelinde güvenlik ve trafik denetimlerinin aralıksız devam edeceğini bildirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Trafik, Asayiş, Ankara, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa NATO Zirvesi Öncesi Güvenlik Tedbirleri Artırıldı - Son Dakika

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