Nazan Öncel apar topar gece yarısı hastaneye kaldırıldı

Mayıs ayında kalp krizi geçiren ve iki stent takılarak tedavi edilen Nazan Öncel, yeniden hastaneye kaldırıldı. Yüksek nabız ve tansiyon nedeniyle yapılan müdahalede bir stent daha takıldı.

Sağlık durumu kontrol altına alınmaya çalışılan Öncel, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bu kalp için elimden geleni yaptım. 'Yürü' dediler yürüdüm, 'diyet yap' dediler yaptım, 'bol su iç' dediler içtim, 'stent' dediler, kabul ettim. Ama olmuyorsa, olmuyor demek ki… Dua edin" ifadelerini kullandı.

Sanatçının ne zaman taburcu edileceği ise henüz netleşmedi.