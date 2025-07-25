Nazilli Belediyesi\'nden Temizlik Seferberliği

Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Pınarbaşı Mahallesi'nde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile koordineli şekilde yürütülen çalışmalar kapsamında hem sokaklara atılan çöpler temizlendi hem de yol kenarlarındaki yabani otlar kaldırıldı.

Hazırlanan program çerçevesinde ilçenin tamamında söz konusu faaliyetlerin gerçekleştirileceğini kaydeden Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Hava sıcaklıklarının 40 dereceleri aşması nedeniyle 5 gün boyunca mesai saatlerimizde değişikliğe gittik. Ekiplerimiz sabah erken saatlerde başladıkları çalışmaları öğleye kadar tamamlayarak bölgenin daha ferah ve temiz bir görünüme kavuşmasını sağlayacak. Bizim, halkımızdan isteğimiz şehrimizin hak ettiği temizliğe ulaşması için toplumsal bilinçle hareket etmek. Bugün temizlediğimiz alan ne yazık ki saatler içerinde yeniden çöplerle doluyor. Bu konuda halkımızdan duyarlılık bekliyoruz" dedi. - AYDIN