Nazilli Belediyesi Sağanak ve Fırtına Sonrası Müdahale Etti

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Nazilli Belediyesi ekipleri sağanak ve fırtınanın etkili olduğu bölgelerde eş zamanlı müdahale gerçekleştirdi.

Nazilli Belediyesi Temizlik, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, dün akşam saatlerinde etkili olan yağışlar nedeniyle teyakkuza geçti. Toprak kayması nedeniyle kapanan yolları iş makinaları ile açan ekipler, fırtına sebebiyle devrilen ağaçları kaldırarak bölgenin güvenliğini sağladı. Özellikle araç trafiğinin yoğun olduğu noktalarda ise rögar kapakları periyodik olarak temizlenecek tıkanması önlendi. Daire müdürleri ile irtibat halinde olan ve saha faaliyetlerinin ivedilikle sürdürülmesi için talimat veren Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "Başta Nazillili hemşehrilerim olmak üzere bölgemizde etkili olan yağışlardan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz sahada gerekli tüm çalışmaları yürütüyor. Halkımızın içi rahat olsun" dedi. - AYDIN