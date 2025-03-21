Nazilli\'de 100 Bin Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan operasyonda 100 bin adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından sigara kaçakçılığına yönelik koordineli çalışma başlatıldı. Nazilli ilçesinde sigara taşıdığı değerlendirilen araçta yapılan arama neticesinde 100 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Şüpheli şahıs ile ilgili adli ve idari sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN