Aydın'da 15 yaşındaki genç kız korkuluklarda asılı halde ölü bulundu - Son Dakika
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Aydın'da 15 yaşındaki genç kız korkuluklarda asılı halde ölü bulundu

Aydın\'da 15 yaşındaki genç kız korkuluklarda asılı halde ölü bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 15 yaşındaki genç kız, ailesi tarafından yaşadığı sitenin bahçesindeki demir korkuluklarda asılı halde ölü bulundu.

16.12.2024 23:18
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki C.Y. yaşadığı sitenin demir korkuluklarında asılı halde bulundu. Olay, İsabeyli Mahallesi 4340 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde C.Y.'nin (15) ailesi kızlarının evde olmadığını fark etti. Kızlarını aramak için dışarı çıkan aile, C.Y.'yi yaşadıkları apartmanın bahçesindeki demir korkuluklara asılı halde buldu. Ailenin feryatlarını duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. C.Y.'nin cansız bedeni yapılan inceleme sonrası hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Hastane, Nazilli, 3-sayfa, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da 15 yaşındaki genç kız korkuluklarda asılı halde ölü bulundu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • YUSUF CANER:
    Vah yavrucak vah... ne yaptin sen... annen baban ailen... Allah seni bu sıkıntılara sürükleyenleri af etmesin 2 0 Yanıtla
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