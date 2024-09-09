Nazilli'de Çanta Hırsızı Yakalandı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir vatandaşın yolda düşürdüğü çantayı çalan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, cüzdan sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, İsabeyli Mahallesi'nde A.M.Ü isimli şahıs müracaat ederek yol kenarında beklediği esnada düşürdüğü ve içerisinde kimlik kartı, sürücü belgesi ve 2 bin 500 TL nakit para bulunan cüzdanının çalındığını beyan ederek şikayetçi oldu. Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca olayla ilgili yapılan detaylı araştırma ve kamera incelemesi sonucunda F.U. isimli şahıs tarafından cüzdanın alındığı tespit edildi. Şüpheli şahıs çalınan malzemeler ile birlikte yakalandı. Ele geçen cüzdan sahibine teslim edilirken, adli süreç devam ediyor. - AYDIN