Nazilli\'de İtfaiye Eri Gözaltına Alındı: Yangında Eşi ve İki Çocuğu Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde geçtiğimiz aylarda evinde çıkan yangında eşi ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği itfaiye eri gözaltına alındı.

Yangın, Yeşil Mahalle 372 Sokakta bulunan bir apartmanın ikinci katında 18 Mart günü sabah erken saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görev yapan Turgay Gezgin'e ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Nazilli İtfaiye Amirliği'nde mesai arkadaşları ile birlikte sahur yapan Gezgin evine gitmek için iş yerinden ayrıldığı sırada 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının itfaiye personeli Turgay Gezgin'in evinde olduğunu belirledi. Yangında Gezgin'in eşi Fatma Gezgin, çocukları Toprak Gezgin (3) ve Deniz Gezgin (12) hayatını kaybetti.

İtfaiye eri gözaltına alındı

Olayın ardından Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında itfaiye eri Turgay Gezgin gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN