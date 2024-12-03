Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.
Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından İsabeyli Mahallesi KYK bölgesinde üniversite öğrencilerinin yoğun olarak bulunduğu yerlerde suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla icra edilen Sıcak Nokta Uygulaması'nda, 13 iş yeri kontrol edilirken, 187 şahsın sorgusu yapıldı. Vatandaşların huzur ve emniyet içerisinde eğitimlerine devam etmeleri amacıyla kontrol ve denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Nazilli'de Jandarma Kontrol Uygulamaları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?