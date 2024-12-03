Nazilli\'de Jandarma Kontrol Uygulamaları

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından İsabeyli Mahallesi KYK bölgesinde üniversite öğrencilerinin yoğun olarak bulunduğu yerlerde suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla icra edilen Sıcak Nokta Uygulaması'nda, 13 iş yeri kontrol edilirken, 187 şahsın sorgusu yapıldı. Vatandaşların huzur ve emniyet içerisinde eğitimlerine devam etmeleri amacıyla kontrol ve denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN