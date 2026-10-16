Nazilli\'de kalp krizi geçiren gazi Tahir Güney askeri törenle defnedildi

Aydın Nazilli ilçesinde yaşayan, 1991 yılında Şırnak'ta girdiği çatışmada gazi olan 56 yaşındaki Tahir Güney, önceki gün evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Gazi Güney, bugün düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Gazi olduktan sonra uzun yıllar Devlet Demir Yolları'nda görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan Gazi Tahir Güney'in, önceki gün evinde kalp krizi geçirdiği, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Güney'in vefat haberi, kendisini tanıyanları ve sevenlerini derin üzüntüye boğdu.

Askeri törenle uğurlandı

Aynı zamanda Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Nazilli Şubesi üyesi olan Gazi Tahir Güney'in cenaze töreni Cuma namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Eğriboyun aile mezarlığını gaziler bölümüne defnedildi. Denizli 11. Piyade Tugay komutanlığınca düzenlenen askeri törene Nazilli kaymakamı Huriye Küpeli Kan başta olmak üzere tüm ilçe protokolü, vatandaşlar ve aile yakınları ile TRAC üyeleri katıldı. Nazilli Müftüsü Hakan Türe tarafından kılınan cenaze namazının ardından Güney için helallik alındı.

Cenaze defnedildikten sonra tabuta sarılı Türk bayrağı yine törenle Tahir Güney'in oğlu alperen Güney'e teslim edildi.