Nazilli\'de motosiklet kazası: Sürücü takla atıp yere düştü, sonra kalkıp yürüdü

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir motosiklet, ara yoldan çıkan ticari araca çarpışmanın şiddeti ile ok gibi saplanırken, takla atıp yere düşen motosiklet sürücüsü kazanın şoku ile hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaza, öğle saatlerinde yeni Sanayi Mahallesi 1002 Sokak ile 523 Sokak'ın birleştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.G. idaresindeki 09 PF 747 plakalı motosiklet, 34 PRF 18 plakalı ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet araca ok gibi saplanırken, sürücüsü ise taklalar atarak yere düştü. Motosiklet sürücüsü Y.G. yere düştükten hemen sonra olayın şoku ile ayağa kalkarak yürümeye başladı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. El bileğinde kırık olduğu tespit edilen motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Nazilli'de motosikletin araca ok gibi saplandığı kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Motosikletin araca çarpması ve sürücüsünün takla atarak yere düşüp ayağa kalkması kameraya yansıdı. - AYDIN