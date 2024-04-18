Nazilli'de motosiklet kazası: Sürücü takla atıp yere düştü, sonra kalkıp yürüdü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Nazilli'de motosiklet kazası: Sürücü takla atıp yere düştü, sonra kalkıp yürüdü

Nazilli\'de motosiklet kazası: Sürücü takla atıp yere düştü, sonra kalkıp yürüdü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir motosiklet, ara yoldan çıkan ticari araca çarpışmanın şiddeti ile ok gibi saplanırken, takla atıp yere düşen motosiklet sürücüsü kazanın şoku ile hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü el bileğinde kırık olduğu tespit edilerek hastaneye kaldırıldı.

18.04.2024 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir motosiklet, ara yoldan çıkan ticari araca çarpışmanın şiddeti ile ok gibi saplanırken, takla atıp yere düşen motosiklet sürücüsü kazanın şoku ile hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaza, öğle saatlerinde yeni Sanayi Mahallesi 1002 Sokak ile 523 Sokak'ın birleştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.G. idaresindeki 09 PF 747 plakalı motosiklet, 34 PRF 18 plakalı ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet araca ok gibi saplanırken, sürücüsü ise taklalar atarak yere düştü. Motosiklet sürücüsü Y.G. yere düştükten hemen sonra olayın şoku ile ayağa kalkarak yürümeye başladı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. El bileğinde kırık olduğu tespit edilen motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Nazilli'de motosikletin araca ok gibi saplandığı kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Motosikletin araca çarpması ve sürücüsünün takla atarak yere düşüp ayağa kalkması kameraya yansıdı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Motosiklet, Nazilli, Aydın, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nazilli'de motosiklet kazası: Sürücü takla atıp yere düştü, sonra kalkıp yürüdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:54 Afyonkarahisar Belediyesi’nde makam odasını çeken gizli kamera düzeneği bulundu Afyonkarahisar Belediyesi'nde makam odasını çeken gizli kamera düzeneği bulundu
16:54 ABD’den İran’a yeni yaptırımlar ABD'den İran'a yeni yaptırımlar
16:21 CHP’li başkanın kızı Çankaya Belediyesi’nde başkan yardımcısı oldu CHP'li başkanın kızı Çankaya Belediyesi'nde başkan yardımcısı oldu
15:17 TOGG CEO’su Karakaş: Yeni SUV modeli T8X’i seneye bu vakitler görücüye çıkaracağız TOGG CEO'su Karakaş: Yeni SUV modeli T8X'i seneye bu vakitler görücüye çıkaracağız
13:55 Bakan Şimşek: Gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik Bakan Şimşek: Gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik
16:35 Otobüsteki yabancı uyruklu kadına yönelik ayrımcı ifadeler kullandı Otobüsteki yabancı uyruklu kadına yönelik ayrımcı ifadeler kullandı
15:36 Özgür Özel, merakla beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi hakkında konuştu: Nezaket ziyareti değil, önemli gündemlerim olacak Özgür Özel, merakla beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi hakkında konuştu: Nezaket ziyareti değil, önemli gündemlerim olacak
14:54 Belediye binasına asılan 2 milyar TL’lik borç sonrası Şeyma Döğücü sessizliğini bozdu Belediye binasına asılan 2 milyar TL'lik borç sonrası Şeyma Döğücü sessizliğini bozdu
14:39 Taksiciyi öldürüp yola atan zanlı, adliyeye sevk edildi İran uyrukluymuş Taksiciyi öldürüp yola atan zanlı, adliyeye sevk edildi! İran uyrukluymuş
14:24 Meclis lokantasındaki fiyatlar tartışma yarattı Pilav 10 TL, tereyağlı fasulye 42 TL Meclis lokantasındaki fiyatlar tartışma yarattı! Pilav 10 TL, tereyağlı fasulye 42 TL
14:09 Uğur Dündar’a babalık davası açan Dilara Gülatan: DNA raporuna itiraz edeceğiz Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara Gülatan: DNA raporuna itiraz edeceğiz
13:23 Ağrı’da infial yaratan görüntü İmam çocukları tekme tokat dövdü Ağrı'da infial yaratan görüntü! İmam çocukları tekme tokat dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2024 17:26:08. #1.13#
SON DAKİKA: Nazilli'de motosiklet kazası: Sürücü takla atıp yere düştü, sonra kalkıp yürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement