Nazilli'de Motosikletli Asayiş Timi Suçlulara Nefes Aldırmıyor - Son Dakika
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Nazilli'de Motosikletli Asayiş Timi Suçlulara Nefes Aldırmıyor

Nazilli\'de Motosikletli Asayiş Timi Suçlulara Nefes Aldırmıyor

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Motosikletli Asayiş Timi, kent genelinde 7-24 esasına dayalı olarak sürdürdüğü çalışmalar ile suçlulara nefes aldırmıyor. Hırsızlık olaylarına müdahale eden ve 'huzur timi' olarak adlandırılan ekip, kırsal kesimlerde de faaliyet göstererek vatandaşların can ve mal güvenliğini koruyor. Eğitimli tim üyeleri, dar sokaklar ve kırsal mahalleler gibi araçların hareketini kısıtlayan bölgelerde önemli bir rol oynuyor. Ayrıca, Mastaura Antik Kenti'nde de devriye atan tim, ziyaretçilere GBT sorgulaması yaparak olumsuz olaylara karşı önlem alıyor. Huzur timi, zorlu arazi şartlarında görev yapabilmek için özel eğitimlerden geçiyor.

29.02.2024 09:27
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Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan ve 'huzur timi' olarak bilenen Motosikletli Asayiş Timi, kent genelinde 7-24 esasına dayalı olarak sürdürdüğü çalışmalar suçlulara nefes aldırmıyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın tüm birimleri ile suç ve suçlulara karşı mücadelesi hızla devam ediyor. Ekiplerin özverili çalışmaları ile şehirde başarılı çalışmalara imza atmaya devam eden İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşlardan beğeni topluyor. Başarılı çalışmalarını Nazilli'de de gösteren ekipler, yaptığı faaliyetler ile kenti suçtan arındırmak için durmaksızın çalışıyor.

Nazilli'nin 62 mahallesinden sorumlu İlçe Jandarma Komutanlığı, Motosikletli Asayiş Timi ile kırsal kesimlerde tüm noktalara kadar ulaşım sağlıyor. Başta hırsızlık olayları olmak üzere, meydana gelen asayiş olaylarına müdahale eden ve 'huzur timi' olarak adlandırılan Motosikletli Asayiş Timi olumsuz hava şartlarında bile sahadan bir an ayrılmıyor.

Önleyici kolluk devriyesinde görev alan 3 kişilik eğitimli 2 motorize ekip, seri bir şekilde hareket ederek vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için canla başla çalışıp suçlulara göz açtırmıyor. Jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelebilecek olayların önlenmesi, faillerin yakalanması ve olayın aydınlatılmasına yardımcı olmak, alınan ihbar ve şikayetleri değerlendirip olay yerine ivedilikle intikal ederek, olaylara daha hızlı müdahale eden huzur timi özellikle dar sokaklar, kırsal mahalleler, orman yolları gibi araçların hareketini kısıtlayan yollarda önemli rol oynuyor.

Bulunduğu konumdan dolayı araç girişinin zor olduğu Mastaura Antik Kenti'nde devriye atan Motosikletli Asayiş Timi, bölgenin en önemli noktasına gözü gibi bakıyor. Antik Kent'e gelen ziyaretçilere GBT sorgulaması yaparak yaşanabilecek olumsuz olaylara karşı önlem alan Motosikletli Asayiş Timi, son zamanlarda artış gösteren kaçak kazıcılara da göz açtırmamak için bölgedeki nöbetlerine devam ediyor.

Motosikletleriyle zorlu arazi şartlarında görev yapacak olan Huzur timleri, 5 haftalık bir eğitimden geçiyor. Bursa Jandarma Trafik Okulu'nda güvenli ve ileri sürüş teknikleri eğitimleri alan tim için parkurlarda aksiyon filmlerini aratmayan uygulamalı sürüş eğitimleri düzenleniyor.

Kışlada, trafik, motosiklet güvenli ve ileri sürüş teknikleri, tehlikeli madde taşımacılığı denetimi, kaza araştırma, inceleme ve trafik eğitimcisi gibi kurslar veriliyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Nazilli'de Motosikletli Asayiş Timi Suçlulara Nefes Aldırmıyor - Son Dakika

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