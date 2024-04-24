Nazilli'de Tarihi Eser Kaçakçısı Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
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Nazilli'de Tarihi Eser Kaçakçısı Suçüstü Yakalandı

Nazilli\'de Tarihi Eser Kaçakçısı Suçüstü Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kişi, kendi arazisinde tarihi eser bulmak amacıyla kepçe ile kazı yaparken jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Jandarmanın dikkati sayesinde Roma dönemine ait mozaik zeminin yok olması önlenmiştir. Bulunan tarihi eserler Aydın Müze Müdürlüğü'ne teslim edilecek ve şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır.

24.04.2024 09:43  Güncelleme: 09:45
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kişi tarihi eser bulmak amacıyla kendi arazisini kepçe ile kazarken suçüstü yakalandı. Roma dönemine ait mozaik zeminin olduğunu gören jandarmanın dikkati ise tarihin yok olmasını önledi.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Nazilli Kestel Mahallesi Bördelik mevkiinde Ö.D. isimli şahıs, kendi arazisinde tarihi eser aramak amacıyla kepçe ile kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şüpheli şahsın kazı yaptığı alanın tarihi yapı niteliğinde olduğu ve yer zemininde mozaik parçaların olduğunun görülmesi üzerine etrafta yapılan aramada incir ağacının altında beze sarılarak gizlenmiş 1 adet mermer yapılı ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen heykel başı bulundu. Ele geçirilen malzeme gerekli işlemlerin ardından Aydın Müze Müdürlüğü'ne teslim edilecek. Gözaltına alınan şüpheli hakkında ise adli ve idari işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Nazilli'de Tarihi Eser Kaçakçısı Suçüstü Yakalandı - Son Dakika

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