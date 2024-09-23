Nazilli'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Nazilli'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen kazada 24 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

23.09.2024 10:12
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Eycelli Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AKE 798 plakalı araç ile Nazilli ilçe merkezindeki bir cemiyete katıldıktan sonra Eycelli'ye dönen Raşit İnceoğlu (24) yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bariyerlere saplandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü İnceoğlu ve araçta yolcu konumunda bulunan S.Ö.'ye ilk müdahalelerini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan İnceoğlu hayatını kaybetti. İnceoğlu'nun ölüm haberini alan ailesi ve yakınları yasa boğuldu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Nazilli'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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