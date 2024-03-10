Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Nazilli\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İsabeyli Mahallesi'nde kalan D.T. isimli şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, makaron içerisinde içime hazır bir adet sigara ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelinin sağlık kurumunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

10.03.2024 10:34  Güncelleme: 10:38
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kent genelinde zehir tacirlerine göz açtırmayan ekipler, gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir istihbaratı değerlendiren Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri İsabeyli Mahallesi'nde D.T. isimli şüpheli şahsın kaldığı apart daireye operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, makaron içerisinde içime hazır bir adet sigara ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan D.T.'nin sağlık kurumunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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