Nazilli\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Aydın'ın Nazilli ilçesinde narkotik polisleri tarafından gece yarısı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, ekipler Yıldıztepe Mahallesi'nde A.S. isimli şüpheli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığına yönelik aldıkları istihbaratı değerlendirerek takibe aldı. 3 ay süren takip sonucunda şüpheli şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit eden ekipler operasyon için düğmeye bastı. Gece yarısı düzenlenen operasyonda şüphelinin evinde yapılan aramada satışa hazır hale getirilmiş yüklü miktarda metamfetamin ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan A.S. isimli şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan A.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN