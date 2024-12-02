Nazilli\'de Veteriner Kliniğinde Yangın: 4 Kişi ve Hayvanlar Dumandan Etkilendi

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir veteriner kliniğinde elektrik kontağından yangın çıktı. Yangında klinikteki 4 kişi ve hayvanlar dumandan etkilendi.

Yangın, Nazilli ilçesi Yeni Mahalle Devlet Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın altında bulunan bir veteriner kliniğinde yangın çıktı. Nazilli Belediyesi Meclis Üyesi Y.Y.'ye ait olduğu öğrenilen klinikten dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri hızla alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangında apartmanda bulunan 1'i çocuk 4 kişi dumandan etkilendi. Klinikte bulunan çok sayıda hayvan ise itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Yangın sonrasında bölgeye gelen Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Yangın haberini alan ilçedeki veteriner hekimler de meslektaşlarına destek olarak, yaralı hayvanlara müdahale etti. Dumandan etkilenen 6 köpek ve bir papağan olay yerine gelen ilçedeki çok sayıda veteriner hekimin desteği ile tedavi altına alındı. Dumandan etkilenen vatandaşlar ise, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - AYDIN