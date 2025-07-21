Nazilli\'de Yangın: Ekipler Mücadele Ediyor

Aydın'ın Nazilli ilçesinde makilik ve zirai alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Beğerli Mahallesi'ndeki makilik ve zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine itfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahaleye başladı. - AYDIN