Nazilli\'de yapılan operasyonda binlerce sentetik uyuşturucu ele geçirildi

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki şüphelinin ikametlerinde yapılan aramada 3 bin 650 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik faaliyetler devam ediyor. Nazilli ilçesinde O.A. ve B.D. isimli şüphelilerin ikametinde yapılan aramada 3 bin 650 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Adli makamlarca B.D. isimli şüpheli tutuklanmış, O.A adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - AYDIN