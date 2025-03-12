Nazilli'de Yıkılma Tehlikesi Olan Bina Kepçeyle Desteklendi - Son Dakika
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Nazilli'de Yıkılma Tehlikesi Olan Bina Kepçeyle Desteklendi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde inşaat kazısı sırasında yan yatan 3 katlı bina, yıkılma tehlikesine karşı iş makinesiyle desteklendi. Bina sakinleri tahliye edildi ve güvenlik önlemleri alındı.

12.03.2025 18:59
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3 katlı bina yıkılmasın diye kepçeyle desteklendi

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde inşaat kazısı sırasında bitişiğindeki 3 katlı bina yan yattı. Yıkılma tehlikesi bulunan bina boşaltılarak iş makinesiyle desteklenirken, teyakkuza geçen ekipler olumsuzluklara karşı gece ve gündüz boyunca güvenlik önlemi aldı.

Olay, Nazilli merkez Yeşil Mahalle'de akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanın bitişiğinde bulunan inşaat çalışması esnasında yan bina yatmaya başladı. Yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan 3 katlı binanın altındaki lokanta, birinci ve üçüncü katta yaşayan bina sakinleri tahliye edildi. İkinci katta ise kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Olay sırasında lokantanın camları dışa doğru bombe yaparken, yan tarafındaki bina ile arasında bir karışı aşan çatlaklar meydana geldiği gözlendi. Hafriyat firmasına ait iş makinesi ile binanın yıkılma tehlikesine karşı önlem alınırken, olay yerine güvenlik amaçlı ekipler sevk edildi. Binanın yıkılma riskinin yüksek olması nedeniyle Atatürk Bulvarı her iki şeridi güvenlik amaçlı trafiğe kapatılarak polis ekipleri tarafından gözetim altına alındı. Tahliye edilen binadakiler ise yakınlarının evlerine gönderildi.

Kepçe ile desteklenen binanın olduğu bölgede zemine toprak doldurma çalışmaları devam ederken olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. Aydın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerinin ilçeye gelerek inceleme yapacağı bilgisine ulaşıldı.

Hafriyat firması yetkilisi Erdoğan Taş yaşanan olayı anlattı. Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Çalışkan, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve AFAD Aydın İl Müdürlüğü yetkilileri alana gelerek bilgi aldı.

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nazilli'de Yıkılma Tehlikesi Olan Bina Kepçeyle Desteklendi - Son Dakika

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