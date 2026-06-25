Nazilli\'deki yangına 4 helikopterle müdahale ediliyor

Aydın'ın Nazilli ilçesinde zirai alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Bozyurt Mahallesi'ndeki zeytinlik arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarının ardından bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın bölgesinde alevlere 4 helikopterle havadan, 15 arazöz ve bir dozerle karadan müdahale devam ediyor. - AYDIN