Nazilli\'de Zeytinlikte Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde zeytinlik alanda yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahlesi ile kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yol kenarında buunan bir zeytin bahçesinden durmanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu 112 ihbar hattına bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle alevler geniş bir alana yayılmadan söndürüldü. Söndürülmeden atılan sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN