Necip Hablemitoğlu\'nun öldürülmesi şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır yakalandı

Komünist başkan, İstanbul\'un bir ilçesine aday oluyor

"Türkiye\'ye yönelik sinsi bir operasyon, açık bir sabotaj girişimi var"

EGM: Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi olayının şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi olayının şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır'ın, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalandığını duyurdu.

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "18.12.2002 tarihinde Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi olayının şüphelilerinden, 'terör örgütlerine silah sağlama' ve 'tasarlayarak adam öldürme' suçlarından Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aranma kaydı bulunan Nuri Gökhan Bozkır, 02.01.2024 tarihinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.