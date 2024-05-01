3.Sayfa

Nehre atladığı öne sürülen şahsı arama çalışması başlatıldı

ADANA - Adana'da Seyhan Nehri'ne atladığı iddia edilen bir kişiyi arama çalışması başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Seyhan Nehri'nde meydana geldi. İddiaya göre, Merkez Park Gençlik Köprüsü'nden nehre atlayan kimliği belirsiz bir şahsın çıkmaması üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede şahsı bulamayınca durumu dalgıç polislere bildirdi. Olay yerine gelen dalgıç polisler görgü tanıklarını dinledikten sonra nehre girerek, aramalara başladı. Polis, soruşturma başlattı.