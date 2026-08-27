Nepal'de Sel Felaketi: 389 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Nepal'de Sel Felaketi: 389 Kişi Hayatını Kaybetti

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Bhotekoshi Nehri'ndeki sel felaketinde 389 kişi yaşamını yitirdi, 17 bin çocuk acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Nepal'de Bhotekoshi Nehri'ndeki taşkın nedeniyle meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 389'a yükseldi.

Nepal'de dün Himalayalar'da kopan bir buzulun neden olduğu taşkının Bhotekoshi Nehri'ne ulaşmasıyla meydana gelen sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Nepal Polisi, felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 389'a yükseldiğini bildirdi. Polisten yapılan açıklamada, Bagmati Eyaleti'ne bağlı Rasuwa bölgesinde 289, Nuwakot bölgesinde 90, Dhading bölgesinde 3, başkent Katmandu'da ise 84 kişi olmak üzere toplamda 466 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Afet bölgesine 13 binden fazla güvenlik personeli gönderildi

Nepal Başbakanı Balendra Shah yaptığı açıklamada, 13 binden fazla güvenlik personelinin arama çalışmalarına katılmak üzere seferber edildiğini söyledi. Geçici barınakların kurulduğunu ve yaralı vatandaşlara ücretsiz tedavi sağlandığını belirten Shah, hükümetin odağının hayat kurtarmak, kayıpları aramak ve afetten etkilenenlere yardım sağlamak olduğunu ifade etti.

"Sel felaketi, 17 binden fazla çocuğu acil insani yardıma ihtiyaç duyar hale getirdi"

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan açıklamaya göre; Nepal'deki sel felaketi, 17 binden fazla çocuğu acil insani yardıma ihtiyaç duyar hale getirdi. UNICEF'in Nepal temsilcisi Alice Akunga, etkilenen bölgelerdeki çocukların hayatlarının kelimenin tam anlamıyla sular altında sürüklendiğini, çok fazla çocuğun ise "hayatını ve sevdiklerini kaybettiğini" söyledi. Felaketten sağ kurtulan çocukların hastalık, yetersiz beslenme, şiddet ve sömürü riskleriyle daha fazla karşı karşıya olduğunu aktaran Akunga, UNICEF'in sahada destek sağladığını, ancak "ihtiyaç sahibi her çocuğa ulaşabilmek" için acilen daha fazla kaynağa ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Uluslararası, 3. Sayfa, Çocuk, Nepal, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nepal'de Sel Felaketi: 389 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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