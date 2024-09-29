Nepal\'de Sel ve Heyelan: 151 Kişi Hayatını Kaybetti

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Nepal'de geçtiğimiz cuma gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 151'e yükseldi.

Güney Asya ülkesi Nepal'de geçtiğimiz cuma gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı arttı. Yetkililer, sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 151'e yükseldiğini açıklayarak, 56 kişiden ise hala haber alınamadığını belirtti.

Başkent Katmandu'ya giden ana yol üzerindeki bir bölgede meydana gelen heyelanda iki yolcu otobüsü toprak altında kalırken, 16 yolcu hayatını kaybetti.

Eğitim Bakanlığı Sözcüsü Lakshmi Bhattarai, sel ve toprak kaymalarından etkilenen bölgelerdeki okullarda 3 gün eğitime ara verildiğini açıkladı. - KATMANDU