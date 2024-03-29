Muğla'nın Ortaca ilçesinde Vedat G.'nin, sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdüğü boşanma aşamasındaki eşi Neşe G.'nin cesedinin başında beklediği ve kimseyi yanına yaklaştırmadığı ortaya çıktı. Cinayet aleti tabancayı başına dayadığı öğrenilen Vedat G.'nin, olay yerine gelen polis tarafından güçlükle ikna edilip, gözaltına alındığı belirlendi.
Olay, saat 20.00 sıralarında Ortaca ilçesine bağlı Terzialiler Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi Yasemin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ortaca Sanayi Sitesi'nde motor ustası Vedat G., boşanma aşamasındaki ev hanımı eşi Neşe G. ile bilinmeyen nedenle sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmada Vedat G., yanında bulunan tabancayla eşi Neşe G.'nin başına 1 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Neşe G.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Vedat G.'nin, sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdüğü boşanma aşamasındaki eşi Neşe G.'nin cesedinin başında beklediği ve kimseyi yanına yaklaştırmadığı ortaya çıktı. Cinayet aleti tabancayı başına dayadığı öğrenilen Vedat G.'nin, olay yerine gelen polis tarafından güçlükle ikna edilip, gözaltına alındığı belirlendi.
4 çocuk annesi Neşe G.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › 4 çocuk annesi eşini sokak ortasında katleden şahıs, cinayet sonrası cesedin başında bekledi - Son Dakika
Gaziantep-Nizip karayolunda vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurulmuş kadın cesedi bulundu. Ceset, kimlik tespiti için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayın faillerini yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Uğurevler Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirlenemeyen şüpheli ya da şüpheliler tarafından tüfekle ateş açıldı ve E.Y, B.Y. ve F.S. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
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Burdur'un Çendik Köyü'nde, köy çeşmesinden su doldurma sırası nedeniyle çıkan tartışma sonucunda bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayın ardından yaralı, Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunması üzerine Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
İstanbul'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi, Samsun'un Asarcık ilçesinde defnedilecek. Silivri'de yaşanan olayda, Osman Ö. ile eşi Emine Ö. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, Osman Ö. eşini bıçaklayarak kaçmıştı. Emine Ö. ise hastaneye kaldırılsa da kurtarılamamıştı. Şüpheli Osman Ö. ise polis tarafından yakalanmıştı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan çöplük alanda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek dumanların gökyüzünü kaplamasına neden oldu. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
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