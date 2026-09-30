Netanyahu, flydubai pilotunun uçağı düşürmeye çalıştığını ve tutuklandığını açıkladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sabah saatlerinde flydubai yolcu uçağında yaşananlara ilişkin açıklamasında, "Pilot tutuklandı ve şu anda Suudi yetkililer tarafından sorgulanıyor" dedi.

Dubai'den Tel Aviv'e giden yolcu uçağı, kaçırılma/yasa dışı müdahale anlamına gelen 7500 kodu gönderdikten sonra Suudi Arabistan'ın Tabuk Havalimanı'na acil iniş yapmıştı. İsrailli üst düzey bir yetkili, yardımcı pilotun uçağı düşürmek amacıyla kontrolü ele geçirmeye çalıştığına dair artan işaretler bulunduğunu belirterek soruşturma başlatıldığını aktarmıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olaya ilişkin açıklama yaparak "Bu sabah son derece ciddi bir güvenlik olayı yaşandı. Uçaktaki yolcuların neredeyse tamamı İsrailliydi" dedi. Uçak İsrail'e yaklaştığı sırada pilotlardan birinin diğerini bıçakladığını kaydeden Netanyahu, pilotun uçağı yolcularla birlikte düşürmeye çalıştığını belirtti. Bir İsrailli yolcunun ve bir kabin görevlisinin kokpite girmeyi başardığını ve uçak sistemlerine zarar vermeye çalışan pilotu durdurduğunu aktaran İsrail Başbakanı, daha sonra başka bir kabin görevlisinin kokpite girdiğini ve uçağı kontrol altına almayı başardığını sözlerine ekledi. "Yolcuların güvenliğinin sağlanması ve İsrail'e sağ salim dönmelerini sağlamak amacıyla ilgili makamlarla yakın temas halindeyiz" diyen Binyamin Netanyahu, "Pilot tutuklandı ve şu anda Suudi yetkililer tarafından sorgulanıyor" açıklamasını yaptı.