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Nevşehir'de 16 farklı yerden hırsızlık yapan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Nevşehir'de 16 farklı yerden hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avanos ve Ürgüp ilçe Jandarma Komutanlıkları sorumluluk bölgelerinde meydana gelen 16 adet hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı ve çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi. Şüpheli şahıs tutuklandı.

Nevşehir\'de 16 farklı yerden hırsızlık yapan şahıs yakalandı
17.01.2024 - 14:56,
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Nevşehir'de 16 farklı yerden hırsızlık yapan şahıs yakalandı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avanos ve Ürgüp ilçe Jandarma Komutanlıkları sorumluluk bölgelerinde farklı tarihlerde meydana gelen 16 adet faili meçhul bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık, evden hırsızlık, iş yerinden hırsızlık ve tarım aletleri hırsızlığı olayı ile ilgili çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Dedektifleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Avanos ve Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri müşterek yaptıkları çalışmada 16 adet hırsızlık olayını T.C.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. İkameti tespit edilen şüpheli şahıs, ikamet adresinde çalıntı malzemeler ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen çalıntı malzemelerin bir kısmı sahiplerine teslim edilirken, teslim edilemeyen malzemeler de sahiplerine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Nevşehir'de 16 farklı yerden hırsızlık yapan şahıs yakalandı - Son Dakika


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