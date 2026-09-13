Nevşehir'de bağ evlerine sıçrayan yangın 2 saatte söndürüldü, 7 ev kullanılamaz halde - Son Dakika
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Nevşehir'de bağ evlerine sıçrayan yangın 2 saatte söndürüldü, 7 ev kullanılamaz halde

Nevşehir\'de bağ evlerine sıçrayan yangın 2 saatte söndürüldü, 7 ev kullanılamaz halde
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Nevşehir'de otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle bağ evlerinin bulunduğu alana sıçradı. Yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınan yangında 200 dönüm alan zarar görürken 7 bağ evi kullanılamaz hale geldi.

Nevşehir'de otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle bağ evlerinin bulunduğu alana sıçradı. Yangında yaklaşık 200 dönüm alan zarar görürken, 7 bağ evi kullanılamaz hale geldi.

Yangın; Nevşehir - Gülşehir karayolu üzerindeki Nar Beldesi Çalıbağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayılarak bağ evlerinin bulunduğu bölgeye sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, Orman Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Müdürlüğüne ait arazözler ve İl Özel İdaresine bağlı iş makineleriyle müdahale edildi. Alevlerin bağ evlerine ulaşması üzerine ev sahipleri de yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. Bazı bağ evi sahiplerinin, alevlere pet şişelerdeki sularla müdahale ettiği görüldü. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 200 dönüm alan zarar görürken, 7 bağ evinin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Nevşehir, İtfaiye, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de bağ evlerine sıçrayan yangın 2 saatte söndürüldü, 7 ev kullanılamaz halde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir'de bağ evlerine sıçrayan yangın 2 saatte söndürüldü, 7 ev kullanılamaz halde - Son Dakika
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