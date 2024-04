Nevşehir\'de Başıboş At, Seyir Halindeki Otomobile Çarptı

3.Sayfa

Nevşehir'de başıboş gezen atlardan birisi, seyir halindeki otomobile çarptı. Kaza sonrası ot yemeye devam eden atı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Olay bugün Merkeze bağlı Göreme beldesinde yaşındı. Edinilen bilgiye göre, beldede başıboş şekilde koşan altı attan birisi önce seyir halindeki bir otomobile, daha sonra da korkuluklara çarparak dereye düştü. Çarpma sonrasında araçta maddi hasar oluşurken, demir çitleri kırarak dereye düşen at bir süre sonra düştüğü yerden kalktı. Hiçbir şey olmamış gibi etrafa bakınan at, daha sonra dere yatağındaki otları yemeye başladı. Atın bu durumunu cep telefonu kamerası ile görüntüleyen vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine veteriner çağırıldı. Yapılan kontrolde atın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tekrar doğaya bırakılan at bir süre sonra gözden kayboldu. - NEVŞEHİR