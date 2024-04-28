Nevşehir'de Başıboş At, Seyir Halindeki Otomobile Çarptı - Son Dakika
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Nevşehir'de Başıboş At, Seyir Halindeki Otomobile Çarptı

Nevşehir\'de Başıboş At, Seyir Halindeki Otomobile Çarptı

Nevşehir'in Göreme beldesinde başıboş gezen bir at, seyir halindeki bir otomobile çarptıktan sonra korkuluklara çarparak dereye düştü. Kazayı gören vatandaşlar, atın kaza sonrası ot yemeye devam etmesine şaşkınlıkla tanık oldu. Veterinerin kontrolünde atın durumunun iyi olduğu belirlendi ve tekrar doğaya bırakıldı.

28.04.2024 21:06
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Nevşehir'de başıboş gezen atlardan birisi, seyir halindeki otomobile çarptı. Kaza sonrası ot yemeye devam eden atı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Olay bugün Merkeze bağlı Göreme beldesinde yaşındı. Edinilen bilgiye göre, beldede başıboş şekilde koşan altı attan birisi önce seyir halindeki bir otomobile, daha sonra da korkuluklara çarparak dereye düştü. Çarpma sonrasında araçta maddi hasar oluşurken, demir çitleri kırarak dereye düşen at bir süre sonra düştüğü yerden kalktı. Hiçbir şey olmamış gibi etrafa bakınan at, daha sonra dere yatağındaki otları yemeye başladı. Atın bu durumunu cep telefonu kamerası ile görüntüleyen vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine veteriner çağırıldı. Yapılan kontrolde atın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tekrar doğaya bırakılan at bir süre sonra gözden kayboldu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Nevşehir'de Başıboş At, Seyir Halindeki Otomobile Çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir'de Başıboş At, Seyir Halindeki Otomobile Çarptı - Son Dakika
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