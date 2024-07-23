Nevşehir\'de bir otelde yangın çıktı

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Nevşehir'in merkeze bağlı Göreme beldesinde bir otelde yangın çıktı. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangında restoranın boş olması muhtemel bir faciayı engelledi.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir merkeze bağlı Göreme beldesinde bir otelin terasında bulunan restoran kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği olay yerine sağlık, Göreme Belediyesi ve Nevşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından otelde kalan yerli ve yabancı turistler tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürülürken, restoranın boş olması muhtemel bir faciayı engelledi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - NEVŞEHİR