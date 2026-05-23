Çardak\'ta evi kül olan aile komşularına sığındı

Nevşehir'in Çardak köyünde çıkan ev yangınında bir kişi yaralanırken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Kurban Bayramı öncesi evsiz kalan aile komşularına sığındı.

Edinilen bilgilere göre yangın, gece saatlerinde Çardak köyünde Mustafa Altıntaş'a ait evde meydana geldi. Isıtıcıdan kaynaklandığı değerlendirilen yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan bir kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangında ev tamamen kül olurken, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi mağdur olan aile komşularının yanına sığındı. Köy sakinlerinin aileye destek olmak için seferber olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. - NEVŞEHİR