Nevşehir'de Fırtına ve Dolu Felaketi

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Nevşehir'de akşam saatlerinde fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle bir evin çatısı uçarken, ağaçlar devrildi. Derinkuyu ilçesine bağlı Suvermez köyünde de bir aracın üzerine yıldırım düştü. Dolu nedeniyle tarım arazilerinde hasar meydana geldi. Göreme beldesinde atlar ile gezintiye çıkan turistler mahsur kaldı. Turistlerin yardımına AFAD ekipleri yetişti.

Nevşehir'de akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle Esentepe Mahallesi Güzelbahçe Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatısısın yarısı uçtu. Olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çatı uçması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken polis ekipleri sokak üzerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Araca yıldırım düştü

Nevşehir gelinde etkili olan sağanak yağış olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Derinkuyu ilçesine bağlı Suvermez köyünde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir otomobile yıldırım düştü. Sezer Karaketir (29) aracıyla seyir halindeyken aracına yıldırım düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Dolu yağışı etkili oldu

Avanos ilçesine bağlı bazı köylerde dolu yağışı sele neden oldu. İlçeye bağlı Özkonak beldesi ile Göynük, Mahmatlar ve Sarılar köylerinde sel ve dolu yağışı nedeniyle tarım arazilerinde büyük hasar oluştu.

Turistler mahsur kaldı

Göreme beldesinde de gün batımını izlemek ve at safari yapmak isteyen turistler bir anda çıkan fırtınanın ortasında kaldı. Atların ürkmesi nedeniyle paniğe kapılan turistler 112'den yardım istedi. Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri vadide mahsur kalan turistlere ulaşarak otellerine ulaştırdı. - NEVŞEHİR