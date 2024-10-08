Nevşehir'de genç intihar etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Nevşehir'de genç intihar etti

30 yaşındaki Yaşar A., görüntülü arama yaparak intihar etti. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

08.10.2024 22:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de bir genç yakınlarını görüntülü arayarak intihar etti.

Olay, Cevher Dudayev Mahallesi'nde bulunan ağaçlık alanda meydana geldi. Yaşar A. (30) gece saatlerinde yakınlarını görüntülü aradı. Cep telefonunu aracına sabitleyen Yaşar A. daha sonra kendisini iple ağaca asarak intihar etti. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden yakınları Yaşar A.'nın ağaca bağlı olduğu ipi keserek kurtarmaya çalışırken, sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede Yaşar A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşar A.'nın cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nevşehir'de genç intihar etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:00 TBMM’deki İsrail oturumunun ardından Özgür Özel’den gündem yaratacak açıklama TBMM'deki İsrail oturumunun ardından Özgür Özel'den gündem yaratacak açıklama
17:59 Sıla’nın teyzesi konuştu: Öyle kanı bozuk bir kız kardeşimiz yok, müebbet alsın Sıla'nın teyzesi konuştu: Öyle kanı bozuk bir kız kardeşimiz yok, müebbet alsın
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi
14:14 DEM Parti’den yeni “tokalaşma“ çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız DEM Parti'den yeni "tokalaşma" çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız
13:18 Mezardaki cenazenin Cem Garipoğlu’na ait çıkmasına Münevver Karabulut’un babasından ilk yorum Mezardaki cenazenin Cem Garipoğlu'na ait çıkmasına Münevver Karabulut'un babasından ilk yorum
09:56 Parfüm markasının tanıtımı için poz veren 50 yaşındaki Victoria Beckham göz kamaştırdı Parfüm markasının tanıtımı için poz veren 50 yaşındaki Victoria Beckham göz kamaştırdı
09:51 Sessizliğini bozan Uraz Kaygılaroğlu yine baltayı taşa vurdu Sessizliğini bozan Uraz Kaygılaroğlu yine baltayı taşa vurdu
09:48 Kiralamalarda bunu yapanlara büyük ceza yolda Kiralamalarda bunu yapanlara büyük ceza yolda
09:46 İzmir’de 91 yaşında hayatını kaybeden adamın evinden çok sayıda silah bulundu İzmir'de 91 yaşında hayatını kaybeden adamın evinden çok sayıda silah bulundu
09:36 Google Play’de köklü değişiklik Google Play'de köklü değişiklik!
09:35 Acun Ilıcalı’dan Aziz Yıldırım’a olay sözler: Beni Escobar yaptı Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a olay sözler: Beni Escobar yaptı
09:29 Sıla bebeğin cenazesi hastaneden alınırken gözyaşları sel oldu Sıla bebeğin cenazesi hastaneden alınırken gözyaşları sel oldu
09:28 ABD Yüksek Mahkemesi 4,4 milyar dolarlık Bitcoin davasını sonuçlandırdı ABD Yüksek Mahkemesi 4,4 milyar dolarlık Bitcoin davasını sonuçlandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 22:59:26. #1.11#
SON DAKİKA: Nevşehir'de genç intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.