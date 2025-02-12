Nevşehir'de Geri Dönüşüm İşletmesinde Yangın

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Nevşehir'de geri dönüşüm işletmesinde yangın

NEVŞEHİR - Nevşehir'de geri dönüşüm işletmesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre; Sümer Mahallesi'ndeki Lale Sanayi Sitesinde bulunan geri dönüşüm işletmesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde büyürken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın ekipleri çalışması sonucu büyümeden söndürüldü. Polis ekipleri de maddi hasarın meydana geldiği tesiste inceleme yaptı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.