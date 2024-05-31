Nevşehir\'de hafif ticari araç yan yattı, 2 kişi yaralandı

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Nevşehir'de hafif ticari aracın yan yattığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Cevher Dudayev Mahallesi Üstad Necip Fazıl Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.E.A.'nın kullandığı 34 BRU 143 plakalı hafif ticari araç; önce orta bariyerlere çaptı, daha sonra çarpmanın etkisiyle yol ortasına yan yattı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR