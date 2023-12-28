Nevşehir\'de Helikopter Destekli Narkotik Operasyonunda 30 Tutuklama

Nevşehir'de helikopter destekli yapılan eş zamanlı narkotik operasyonunda adliyeye sevk edilen 32 şüpheliden 30'u tutuklandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara' yönelik operasyon gerçekleştirildi. Uzun süren teknik ve fiziki takip sonrasında 315 personel, 1 helikopter, 2 dron ve 5 dedektör köpeğinin de katılımı ile operasyon düzenleyen ekipler, il genelindeki adreslerde arama yaptı. 71 adreste eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde 71 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 39'u ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 32 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 32 şüpheliden 30'u "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Operasyonlarda uyuşturucu maddelerin yanı sıra 11 adet hassas terazi, 9 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait çok sayıda fişek, 4 adet ruhsatsız tüfek ve tüfeklere ait çok sayıda fişek, 5 adet bıçak ve 3 adet muşta ele geçirilmişti. - NEVŞEHİR