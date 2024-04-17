Nevşehir'de uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik helikopter destekli operasyon yapıldı. Yapılan Narko-Çelik operasyonunda 57 şahıs gözaltına alındı. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 4 aylık fiziki ve teknik takip sonucunda 59 şahsa yönelik 58 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Nevşehir Merkez ilçe başta olmak üzere Avanos, Ürgüp, Acıgöl ve Kozaklı ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 57 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Firari olan 2 şahsın da yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
240 polisin katıldığı operasyonlarda, 1 helikopter, 2 İHA, 1 Operasyon Timi ve 4 detektör köpeği de görev aldı.
Yapılan operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve madde yapımında kullanılan aparatlar ile birlikte, 1 ruhsatsız tabanca ve 58 adet fişek ve çok sayıda dijital materyale de el konuldu.
Operasyon çerçevesinde yakalanan 27 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 30 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor. - NEVŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Nevşehir'de Helikopter Destekli Operasyon: 57 Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
Mardin'in Artuklu ilçesinde Kabala köyünde yapılan petrol arama çalışmaları sırasında bir işçi, dengesini kaybederek uçurumdan düştü. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. AFAD arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan işçi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Burdur-Isparta karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Sanayi kavşağında kırmızı ışıkta durmak isterken kontrolden çıkarak takla attı ve refüje devrildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tekirdağ-Malkara kara yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, kazaya neden olan sürücü firar etti. Jandarma tarafından yakalanan sürücü tutuklandı.
Bartın Özel İdare Kavşağı'nda meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Kazada bir sürücü hayatını kaybederken, diğer sürücü ise hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 44 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 11 ruhsatsız tabanca, 478 fişek, 28 sentetik ecza hapı, 3 kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği ve 52 av tüfeği fişeği ele geçirildi. 28 kişi gözaltına alındı.
Muş'un Varto ilçesinde köy muhtarının aracıyla öğrenci servisinin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.
Isparta'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ihraç Astsubay, Isparta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. E.G isimli şüpheli, gözaltına alındıktan sonra Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi ve cezaevine gönderildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kıyı bölgelerinde yaptıkları çalışmalar sonucunda Avrupa ülkelerine illegal yollardan geçiş yapmak için hazırlık yapan 7 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni ve bir organizatörü yakaladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?