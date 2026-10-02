Nevşehir'de iki araç yarış iddiasıyla dönüş yapan otomobile çarptı, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Nevşehir'de iki araç yarış iddiasıyla dönüş yapan otomobile çarptı, 6 kişi yaralandı

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Nevşehir\'de iki araç yarış iddiasıyla dönüş yapan otomobile çarptı, 6 kişi yaralandı
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Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde iddiaya göre iki otomobil yarış yaparken kavşakta dönüş yapan başka bir otomobile çarptı; kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde iki otomobilin yarış yaptığı sırada kavşakta dönüş yapmak isteyen başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Ürgüp ilçesi Ali Baran Numanoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kadir K.'nin kullandığı 50 AFL 468 plakalı otomobil ile Murat Y.'nin kullandığı 50 AY 495 plakalı otomobil, bulvar üzerinde yarış yaptıkları sırada kavşakta dönüş yapmak isteyen Enver İ.'nin kullandığı 50 US 031 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 50 US 031 plakalı otomobil yol ortasında takla atarak devrildi. Diğer otomobillerden biri ise kaldırımda bulunan ağaca çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
NevşehirGüvenlik3. SayfaGüncelÜrgüpKazaSon Dakika

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