Nevşehir\'de Jeneratör Patladı, Tamirci Yandı

Nevşehir'de tamir esnasında alev alan jeneratörden sıçrayan benzin, tamir eden kişiye sıçradı. Hem tamirci hem de jeneratör yandı. Yanan kişiyi ve jeneratörü hemen yan dükkanda bulunan oto yıkamacı söndürdü. O anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay Merkeze bağlı Kaymaklı beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre arızalanan bir jeneratör tamir için motosiklet tamircisi Yılmaz T. 'ye getirildi. Yılmaz T.' de kamyonet üzerinde bulunan jeneratörü tamir etmeye başladığı esnada bir anda patlayarak alev aldı. Jeneratörün yakıt deposunun patlamasıyla içindeki benzin tamirci Yılmaz T.' ye sıçradı. Alevler içinde kalan Yılmaz T. can havliyle yere inerek koşmaya başladı. O esnada hemen yan dükkanda bulunan oto yıkamacı, oto yıkama makinesiyle önce yanan tamirci Yılmaz T.'yi daha sonrada kamyonet üzerinde yanan jeneratörü söndürmeyi başardı. Yaşanan olay da çevrede bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay anlatan oto yıkamacı Emirhan Çakır "Burada aracın üzerinde jeneratör vardı. Yılmaz usta jeneratörü tamir ediyordu. Bir anda patlama oldu ve jeneratör alev aldı. Ben o anda araç yıkıyordum. Önce Yılmaz ustayı daha sonrada jeneratörü söndürdüm. Yılmaz ustanın vücudunda üçüncü derece yanıklar var. Biz olmasak daha büyük bir sonuçla karşılaşabilirdik. Hemen ambulans çağırdık. Birkaç gün hastanede tedavi gördü" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR