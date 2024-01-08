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Nevşehir'de kaza anında otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulanlar - Son Dakika
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Nevşehir'de kaza anında otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulanlar

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazalarında, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulan iki kişinin anları kamera tarafından kaydedildi. Kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobilin neden olduğu kazada, savrulan aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtulan yayaların görüntüleri de ortaya çıktı. Ayrıca, başka kavşaklarda meydana gelen kazalar da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Nevşehir\'de kaza anında otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulanlar
08.01.2024 - 12:54,
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Nevşehir'de iki kişinin meydana gelen kazasında otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. 2000 Evler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Üniversite Kavşağında meydana gelen kazada, kırmızı ışık ihlali yapan otomobillerden birisi kazaya neden oldu. Kaza nedeniyle otomobillerden birisi savrulurken kaza anında yaya kaldırımından karşıdan karşıya geçmeye çalışan iki kişi de savrulan otomobilin altında kalmaktan saniyeler ile kurtulması saniye saniye kameraya yansıdı.

Ayrıca, Esentepe Mahallesi Ürgüp Caddesi Polis Evi Kavşağında ve Sümer Mahallesi Millet Caddesi Borsa Kavşağında meydana gelen kazalarda kameralara yansıdı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Nevşehir'de kaza anında otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulanlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nevşehir'de kaza anında otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulanlar - Son Dakika
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