Nevşehir\'de kaza: \'Arda için adalet\'

3.Sayfa

Nevşehir'de 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına neden olan sürücü, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Adliye önünde bir araya gelen ölen gencin yakınları ise 'Arda için adalet istiyoruz' sloganları attı.

Geçtiğimiz ocak ayında meydana gelen kazada 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına neden sürücü İrfan Selman Karaca bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık İrfan Selman Karaca hazır bulunurken, duruşmaya kazada hayatını kaybeden Tuğrul Arda Teryaki'nin anne ve babası ile aynı kazada yaralanan Ekrem Korkutmaz da katıldı.

Tutuklu sanık Karaca ifadesinde, "Saatte yaklaşık 70 kilometre hızla giderken aydınlatmalardan dolayı keskin sola dönüşü fark etmedim ve savruldum. Hava yastıkları açılınca kaza yaptığımı anladım. Alkollü değildim, pişman ve üzgünüm" dedi.

Kazada yaralanan Ekrem Korkutmaz ise, "Arda ile yol kenarında duruyorduk. Arda telefondan bana bir şeyler gösterecekti. O anda araç bize çarptı. Arda 15-20 metre uzağa savruldu. Ben de araç kullandığım için gelen aracın hızının saatte 140 kilometre civarında olduğunu tahmin ediyorum. Şahıstan şikayetçiyim" dedi.

Duruşma salonunda gözyaşlarına hakim olamayan anne Tuğba Teryaki, şikayetçi olduğunu belirterek, "Çocuğumu temizlik işlerinde çalışarak büyüttüm. Tüm hayallerimiz yıkıldı. 17 yıllık emeğim heba oldu. Adalete çok güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederken, kazaya karışan aracın hız güvenlik kamera görüntüleri üzerinden bilirkişi tarafından hız tespitinin yapılması ve eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Tuğrul Arda Teryaki'nin yakınları, adliye önünde 'Arda için adalet istiyoruz' sloganları attı. Anne Tuğba Teryaki, sanığın tutukluluk halinin devam etmesinden dolayı memnun olduğunu söyleyerek, "Ben sahuru evlatsız yapıyorum, onlar da evlatsız yapacak. Ben bayramı evlatsız geçireceğim, onlar da evlatsız geçirecek. Adalete güveniyordum, çok şükür doğru karar verildi. Devamında da inşallah doğru kararlar çıkacak. Benim çocuğum gibi başka çocuklar da ölmeyecek. Çocuklarını kurtarmaya paraları yetmeyecek. Adalet benim evladımdan yana" dedi.

Geçtiğimiz 11 Ocak'ta Raşit Bey Mahallesi Akın Sokak'ta meydana gelen kazada İrfan Selman Karaca idaresindeki Audi marka 50 AK 703 plakalı araç, sürücünün aşırı hızlı seyretmesinden dolayı kontrolden çıkarak yolda yürüyen Tuğrul Arda Teryaki'ye ve Ekrem Korkutmaz'a çapmıştı. Savrulan otomobil, ardından yol üstünde park halindeki 50 DA 500 ve 40 AL 354 plakalı araçlara çarparak durabilmişti. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti. Kazada yaralanan 2 yaya ve otomobil sürücüsü, çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştı. Kazada ağır yaralanan Tuğrul Arda Teryaki, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan sürücü İrfan Selman Karaca da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. - NEVŞEHİR