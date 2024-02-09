Nevşehir\'de KGYS kameralarıyla trafik kazaları saniye saniye görüntülendi

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi KGYS kameralarınca saniye saniye görüntülendi.
KGYS kameralarının ilk kaydettiği ilk kaza Yeni Sanayi Sitesi 3. Ek blok önünde meydana geldi. Ara sokaktan ilerleyen kamyonet kontrolsüz bir şekilde caddeye çıkınca kaza kaçınılmaz oldu. Kamyonet cadde üzerinde ilerleyen hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan hafif ticari araç ta, sanayiye tamir için gelen ve bir iş yerinin önünde bekleyen başka bir hafif ticari araca çarptı.
Kentte meydana gelen bir başka kazada Mustafa Parmaksız Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Kazada dönüş yapan cip tarzı araç kırmızı ışıkta durmayınca, yeşil ışıkta geçen otomobile çarparak kazaya neden oldu.
Kontrolsüz şerit değiştirerek dönmeye çalışan bir sürücü de kazaya neden oldu. Kaza Milli İrada Caddesi üzerinde meydana geldi. Kaza da kontrolsüz bir şekilde şerit değiştirerek akaryakıt istasyonuna girmeye çalışan otomobile, aynı yönde ilerleyen bir başka otomobil çarptı.
KGYS kameralarının kaydettiği kazalardan birisi de Cevher Dudayev Mahallesi Çat Kavşağında yaşandı. Kontrolsüz olarak şerit değiştirerek kavşakta dönmek isteyince, aynı yönde ilerleyen bir başka otomobil ile çarpıştı.
Kentte meydana gelen trafik kazalarında yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. - NEVŞEHİR
İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Disipline sevk edilen personeller Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.
Yüksek kar getirili ''Fatih Terim Fonu'' vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Gürcistan'ın Rustavi kentindeki bir çarşıda gerçekleşen saldırıda, 36 yaşındaki bir saldırgan 4 kişiyi öldürdü ve 1 kişiyi yaraladı. Saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinin arka kapısı açıldı ve içerisindeki paletler yola düştü. Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda balıklar toplandı ve yem üretimi yapan firmalara götürüldü.
Melihcan ÇALIŞKAN /İSTANBUL, SULTANAHMET'TE tramvayın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İnci Taneleri dizisiyle ünlenen Erkal Sonel ile Ankara'da bir pavyona giden Tuğba Ekinci, O Şimdi Asker şarkısını söyleyerek kalça dansı yaptı.
Transfer döneminin sonlarına gelinirken Hatayspor, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak üzere anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılarda forvet rotasyonunda bulunan Halil, sezon sonuna kadar Hatayspor'a kiralandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Nevşehir'de KGYS kameralarıyla trafik kazaları saniye saniye görüntülendi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?