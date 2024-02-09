Nevşehir'de KGYS kameralarıyla trafik kazaları saniye saniye görüntülendi - Son Dakika
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Nevşehir'de KGYS kameralarıyla trafik kazaları saniye saniye görüntülendi

Nevşehir\'de KGYS kameralarıyla trafik kazaları saniye saniye görüntülendi

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazaları KGYS kameraları tarafından kaydedildi. Kazalar arasında kontrolsüz şerit değiştirme, kırmızı ışık ihlali ve dönüş hatası gibi durumlar yer aldı. Yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

09.02.2024 15:07  Güncelleme: 15:08
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Nevşehir'de meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi KGYS kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

KGYS kameralarının ilk kaydettiği ilk kaza Yeni Sanayi Sitesi 3. Ek blok önünde meydana geldi. Ara sokaktan ilerleyen kamyonet kontrolsüz bir şekilde caddeye çıkınca kaza kaçınılmaz oldu. Kamyonet cadde üzerinde ilerleyen hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan hafif ticari araç ta, sanayiye tamir için gelen ve bir iş yerinin önünde bekleyen başka bir hafif ticari araca çarptı.

Kentte meydana gelen bir başka kazada Mustafa Parmaksız Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Kazada dönüş yapan cip tarzı araç kırmızı ışıkta durmayınca, yeşil ışıkta geçen otomobile çarparak kazaya neden oldu.

Kontrolsüz şerit değiştirerek dönmeye çalışan bir sürücü de kazaya neden oldu. Kaza Milli İrada Caddesi üzerinde meydana geldi. Kaza da kontrolsüz bir şekilde şerit değiştirerek akaryakıt istasyonuna girmeye çalışan otomobile, aynı yönde ilerleyen bir başka otomobil çarptı.

KGYS kameralarının kaydettiği kazalardan birisi de Cevher Dudayev Mahallesi Çat Kavşağında yaşandı. Kontrolsüz olarak şerit değiştirerek kavşakta dönmek isteyince, aynı yönde ilerleyen bir başka otomobil ile çarpıştı.

Kentte meydana gelen trafik kazalarında yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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