Nevşehir\'de Kontrolden Çıkan Otomobil Eve Uçtu

3.Sayfa

Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobil, bir evin bahçesine uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kapucubaşı Mahallesi Yüceyol Sokak'ta meydana geldi. M.İ. idaresindeki 68 ADZ 443 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, bahçe duvarından aşağıya uçtu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan 3 yaralı, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR