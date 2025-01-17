Nevşehir\'de Motosiklet Tamirhanesinde Yangın

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Nevşehir'de bir motosiklet tamirhanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Derinkuyu ilçesi Demirci Mahallesi'ndeki eski sanayi sitesinde bulunan ve Yaşar Şahlan'a ait motosiklet atölyesinde yangın çıktı. Bir anda alev topuna dönen tamirhanede ara sıra patlamalar meydana gelirken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yazıhüyük ve Kaymaklı Belediye itfaiyelerinin de destek verdiği söndürme çalışmalarıyla yangın, yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alınarak söndürdüldü. Yangın sonucu iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. - NEVŞEHİR