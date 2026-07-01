Nevşehir'de Otomobil-Motorlu Bisiklet Çarpışması - Son Dakika
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Nevşehir'de Otomobil-Motorlu Bisiklet Çarpışması

Nevşehir\'de Otomobil-Motorlu Bisiklet Çarpışması
01.07.2026 16:56
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Nevşehir'de bir otomobil ile motorlu bisiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı. Kaza anı kamerada.

Nevşehir'de otomobil ile motorlu bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, Nisa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.D. yönetimindeki 50 AEC 521 plakalı otomobil seyir halindeyken, F.B. idaresindeki 50 AFB 618 plakalı motorlu bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motorlu bisiklet sürücüsü F.B. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, motorlu bisiklet sürücüsü F.B.'nin sürücü belgesinin daimi iptal edildiği ve kask kullanmadığı tespit edildi. F.B.'ye, sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmak ile kask takmamak suçlarından toplam 242 bin 500 TL idari para cezası uygulanırken, motorlu bisiklet yediemin otoparkına çekildi. Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yeri kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Nevşehir, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de Otomobil-Motorlu Bisiklet Çarpışması - Son Dakika

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