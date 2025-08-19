Nevşehir'de Otomobil Takla Attı: 5 Yaralı - Son Dakika
Nevşehir'de Otomobil Takla Attı: 5 Yaralı

19.08.2025 09:43
Nevşehir'de kaygan yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı, 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Nevşehir'de seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde Kayseri- Kırşehir karayolu, Hacıbektaş İlicek Köyü yakınlarında meydana geldi. Y.D.; kullandığı 06 DZJ 374 plakalı otomobilin bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak orta refüje devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü ve araçta bulunan 4 kişi kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

