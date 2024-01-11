Nevşehir\'de Otomobilin Çarptığı Yaya Yaralandı

Nevşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Nevşehir Çevre Yolu Üstat Necip Fazıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Enes A.C. 50 EU 763 plakalı otomobili ile yaya geçidinde karşıdan karşıya geçen Kısmet B.'ye çarptı. Çarpmanın etkisi ile Kısmet B. yolda savrulurken, yayaya çarpan otomobil de yol kenarındaki yeşil alana daldı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Kısmet B., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR