Nevşehir'de Sağanak Yağış Ulaşımda Aksamalara Neden Oldu - Son Dakika
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Nevşehir'de Sağanak Yağış Ulaşımda Aksamalara Neden Oldu

Nevşehir\'de Sağanak Yağış Ulaşımda Aksamalara Neden Oldu

Nevşehir'de öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, ulaşımda aksamalara neden oldu. Nevşehir Aksaray karayolunda Nevşehir istikameti trafiğe kapandı. Uçhisar-Göreme karayoluna araziden gelen taş ve molozlar ise ulaşımda aksamalara neden oldu. Organize Sanayi Bölgesinde yolda servis beklerken mahsur kalan kadın işçi de iş makinesi ile kurtarıldı.

28.05.2024 19:45
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Nevşehir'de öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, ulaşımda aksamalara neden oldu. Nevşehir Aksaray karayolunda Nevşehir istikameti trafiğe kapandı. Uçhisar- Göreme karayoluna araziden gelen taş ve molozlar ise ulaşımda aksamalara neden oldu. Organize Sanayi Bölgesinde yolda servis beklerken mahsur kalan kadın işçi de iş makinesi ile kurtarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından ardından Nevşehir'de beklenen gök gürültülü sağanak yağış ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bir anda başlayan ve yaklaşık 1 saat süren yağmur sonrası Nevşehir Aksaray karayolu Organize Sanayi kavşağı su ve çamurla kaplandı. Yolda mahsur kalan vatandaşların yardımına iş makineleri ve polis ekipleri yetişti. Tek yönlü olarak Nevşehir istikametine araç trafiğine uzun bir süre izin verilmedi. Karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Organize Sanayi Bölgesindeki bir iş yerinden çıktıktan sonra, yolda sele yakalanan bir kadın da iş makinesi ile kurtarıldı. Nevşehir Mesleki Eğitim Merkezinin bodrum katı sular altında kalırken, bahçesi çamur ile kaplandı.

Yağmurun durmasıyla birlikte Nevşehir Aksaray karayolu, Nevşehir istikameti kısmen trafiğe açılarak büyük araçların geçişine izin verildi. Sel sularının şiddetini azaltmasının ardından karayolu yaklaşık 2 saat sonra tek şerit olarak kontrollü bir şekilde tekrar trafiğe açıldı.

Aracının sel nedeniyle şarampole düştüğünü söyleyen Ali Memik İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Nevşehir'den Organize Sanayi Bölgesine geliyordum. Bir anda yağmur başladı. Ben de arabamı yan yatırdım. Şu anda karayolları ekiplerini bekliyoruz. Yaklaşık bir buçuk saattir ne gelen var ne de giden" diye tepki gösterdi.

İstanbul'dan Nevşehir'e gelen İnşaat Mühendisi Fatih Erdem de "Bu kadar suda takıldık kaldık. Aracımız alçak olduğu için bu sudan geçemiyoruz. Yaklaşık bir, bir buçuk saattir buradayız. Etraftan duyduğuma göre bu bölgede sürekli sel oluyormuş. Yol yapılırken gerekli bir altyapı yapılmadığı için sürekli burada bir aksaklık oluyor. Bu tamamen karayollarının sorumsuzluğudur" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Nevşehir'de Sağanak Yağış Ulaşımda Aksamalara Neden Oldu - Son Dakika

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